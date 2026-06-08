ज़ोजिला टनल का इस साल होगा पूरा, कश्मीर-लद्दाख के लिए पूरे साल खुला रहेगा का रास्ता
यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी खबर है। 9 जून, 2026 तक जोजिला टनल की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। 13 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जो अपनी तरह की दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनेगी। अब हर सर्दी में रास्ता बंद होने की चिंता नहीं रहेगी। यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख को साल भर जोड़े रखेगी, भले ही बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सड़कें बंद क्यों न हो जाएं।
जोजिला का निर्माण हिमालय की मुश्किल परिस्थितियों में हुआ
इस सुरंग को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसे बनाने वाली टीमों को -30 डिग्री सेल्सियस तक की जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्हें कम से कम 5 बड़े हिमस्खलन से भी जूझना पड़ा। इंजीनियरों ने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, ताकि हिमालय की मुश्किल चट्टानों के बीच सुरक्षित तरीके से खुदाई की जा सके। इस बड़े प्रोजेक्ट में 1,200 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय लोग थे। उनकी कड़ी मेहनत और टीम भावना की वजह से ही यह प्रोजेक्ट सफल हो पाया।
जोजिला टनल से कश्मीर-लद्दाख का संपर्क मजबूत होगा
यह सुरंग सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि इससे दोनों क्षेत्रों में पर्यटन और जरूरी सामान की आवाजाही भी बढ़ेगी। यह संपर्क के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है और उन सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इसे हकीकत बनाने के लिए दिन-रात काम किया।