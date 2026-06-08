ज़ोजिला टनल का इस साल होगा पूरा, कश्मीर-लद्दाख के लिए पूरे साल खुला रहेगा का रास्ता

जोजिला का निर्माण हिमालय की मुश्किल परिस्थितियों में हुआ

इस सुरंग को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसे बनाने वाली टीमों को -30 डिग्री सेल्सियस तक की जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्हें कम से कम 5 बड़े हिमस्खलन से भी जूझना पड़ा। इंजीनियरों ने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, ताकि हिमालय की मुश्किल चट्टानों के बीच सुरक्षित तरीके से खुदाई की जा सके। इस बड़े प्रोजेक्ट में 1,200 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय लोग थे। उनकी कड़ी मेहनत और टीम भावना की वजह से ही यह प्रोजेक्ट सफल हो पाया।