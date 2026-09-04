उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का महा-जश्न, भक्ति में डूबा हर शहर
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उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का जश्न शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में खूब सजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। उन्होंने यहां गौ पूजन जैसे पारंपरिक अनुष्ठान किए और कई खास मंदिरों में पूजा-अर्चना कर पर्व के उत्साह में डूब गए।
आनंदीबेन पटेल ने किया लखनऊ के द्वारकाधीश मंदिर का दौरा
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के द्वारकाधीश मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां स्वयंसेवकों और बच्चों से बातचीत की और राज्य की खुशहाली की कामना की। वहीं वाराणसी में इस्कॉन ने 51 अलग-अलग चीजों से खास महा अभिषेक किया। लड्डू गोपाल को 108 तरह के पकवान चढ़ाए जाएंगे। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या जैसे शहरों में भी रौनक छाई है। आधी रात की पूजा-अर्चना, आरतियाँ और भक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है।