उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का महा-जश्न, भक्ति में डूबा हर शहर

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के द्वारकाधीश मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां स्वयंसेवकों और बच्चों से बातचीत की और राज्य की खुशहाली की कामना की। वहीं वाराणसी में इस्कॉन ने 51 अलग-अलग चीजों से खास महा अभिषेक किया। लड्डू गोपाल को 108 तरह के पकवान चढ़ाए जाएंगे। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या जैसे शहरों में भी रौनक छाई है। आधी रात की पूजा-अर्चना, आरतियाँ और भक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है।