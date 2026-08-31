अंकित बालियान हत्याकांड: इंसाफ न मिलने पर राहुल गांधी की शरण में परिवार, जांच पर सवाल

अंकित की पत्नी ने ANI से बात करते हुए अपना दुख जताया। उन्होंने कहा, "पुलिस अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा। 5 दिन गुजर चुके हैं और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है।" अंकित की बहन ने भी राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना था कि राखी से ठीक पहले उन्होंने अपने भाई को खो दिया है। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में 4 अज्ञात हमलावर शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में इस हत्या के पीछे गोगी गैंग का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका है।