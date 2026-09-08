ED की बड़ी कार्रवाई, TMC सांसद नदिमुल हक के उर्दू अखबार में 60 करोड़ के संदिग्ध हवाला लेन-देन का खुलासा

ED की टीमों ने नदिमुल हक के घर, उनके दफ्तर और उस उर्दू अखबार के कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बैंक खातों के रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेज खंगाले गए। जांच के दौरान ED को कई बड़े ऐसे लेन-देन मिले हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं दिया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एजेंसी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का संबंध TMC पार्टी से तो नहीं है।