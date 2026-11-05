ECI का डबल धमाल: मतदाता सूची में नाम जोड़ना हुआ आसान, बैठकों में अब ज्यादा पारदर्शिता

इस बदलाव के साथ ही ECI अपनी बैठकों के तरीके में भी कुछ फेरबदल कर रहा है। अब वह बैठकों का एजेंडा पहले से ही साझा करेगा और जो भी फैसले होंगे, उन्हें आधिकारिक तौर पर दर्ज भी किया जाएगा। इन कदमों का मकसद सब कुछ ज्यादा साफ, पारदर्शी बनाना है, ताकि आयोग के भीतर फैसले तेज़ी से लिए जा सकें।