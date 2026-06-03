8वां वेतन आयोग मांग रहा सुझाव, वेतन और पेंशन पर होगा बड़ा असर

फरवरी 2027 तक सिफारिशें, 1.15 करोड़ कर्मचारियों पर असर

कोलकाता में होने वाली ये बैठकें, आयोग के देशव्यापी दौरे का एक हिस्सा हैं। इसके बाद, आयोग 22-23 जून को लखनऊ में बैठकें करेगा (यहां आवेदन की आखिरी तारीख 10 जून है), और फिर 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में बातचीत होगी (इसके लिए आखिरी तारीख 15 जून है)। इससे पहले श्रीनगर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी आयोग अपनी बैठकें कर चुका है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग, फरवरी 2027 तक अपनी सिफारिशें सौंपने का लक्ष्य रखता है। इन सिफारिशों को लागू होने के बाद, लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा, जिसमें सेना के जवान और अधिकारी भी शामिल होंगे।