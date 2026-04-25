तेलंगाना में चालक के आत्मदाह से फूटा विरोध, हड़ताल पर गए TSRTC कर्मचारी

तेलंगाना में 20 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

सड़कों पर बसों के न चलने से, 20 लाख से भी ज्यादा लोग, जिनमें छात्र और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी शामिल हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों की यूनियन ने इस हफ्ते और भी प्रदर्शनों का ऐलान किया है। इनमें 25 अप्रैल को होने वाला 'वांता वारपू' भी शामिल है। हालांकि सरकार ने उनकी कुछ मांगें मान ली हैं, लेकिन कर्मचारी हड़ताल तब तक खत्म नहीं करना चाहते, जब तक सरकार TSRTC को राज्य सरकार में विलय करने का बड़ा फैसला नहीं ले लेती। फिलहाल, नेता सभी लोगों से शांति बनाए रखने और आगे ऐसी किसी भी दुखद घटना से बचने की अपील कर रहे हैं।