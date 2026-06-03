दिल्ली में हर दुकान, हर व्यापार पर सरकार की नजर! 8वीं आर्थिक जनगणना बदलेगी विकास की तस्वीर

MCD NDMC व्यापारिक डेटा एकत्र करेंगे

MCD, NDMC के साथ-साथ दूसरे सरकारी विभागों की टीमें भी इस काम में लगेंगी और व्यापार से जुड़ी जानकारी (डेटा) इकट्ठा करेंगी। वे पता लगाएंगे कि कौन सी दुकानें और व्यापारिक इकाइयां कहां पर हैं, वे किस तरह का कारोबार करती हैं और उनके लिए पैसा कहां से आता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे; इन्हीं से दिल्ली के लिए आने वाले समय में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। यह आर्थिक जनगणना तब शुरू होगी, जब अभी जारी जनसंख्या गणना का काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि यह 2027 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा।