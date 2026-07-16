ISRO के बड़े वैज्ञानिकों के लिए अब इस्तीफा देना आसान नहीं, सरकार का अहम फैसला

यह फैसला 2020 में बनी एक नीति को पलटता है। इसका मकसद अहम मिशनों के लिए अनुभवी वैज्ञानिकों को बनाए रखना है। हाल ही में कुछ बड़े नाम ISRO से अलग हुए हैं, जिनमें LVM-3 की कमान संभालने वाले विक्टर जोसेफ और चंद्रयान-3 के लैंडिंग टीम के आदित्य रल्लापल्ली शामिल हैं। ISRO बताता है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से वैज्ञानिकों की जिम्मेदारियां बदल रहे हैं। वे 1000 से ज्यादा नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं और साथ ही 460 ऊंचे पदों को भी भर रहे हैं, ताकि काम में कोई रुकावट न आए।