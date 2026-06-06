दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर 6 घंटे में होगा पूरा, बुलेट ट्रेन के साथ बंगाल में आएगी रेल क्रांति

पश्चिम बंगाल में रेलवे निवेश में भारी उछाल

पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए मिलने वाले बजट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछली सरकार के समय यह बजट 4,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। कोलकाता का मेट्रो नेटवर्क भी अब तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में इसमें 45 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ी गई हैं, जबकि इससे पहले 42 सालों में केवल 28 किलोमीटर का ही विस्तार हो पाया था। इसके साथ ही अगले 5 सालों में 60 नई और आधुनिक मेट्रो ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। सरकार स्थानीय नेताओं से भी उनके इलाकों की जरूरतों को लेकर सुझाव मांग रही है।