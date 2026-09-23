दिल्ली MCD अब प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए करेगी ड्रोन और AI का इस्तेमाल

दिल्ली नगर निगम (MCD) उन संपत्तियों का पता लगाने के लिए ड्रोन का परीक्षण कर रहा है, जिन पर ठीक से टैक्स नहीं चुकाया गया है। इसमें ऐसी इमारतें भी शामिल हैं जिन पर अवैध रूप से अतिरिक्त मंजिलें बना ली गई हैं या ऐसे निर्माण जो टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए हैं।

यह पायलट प्रोजेक्ट रोहिणी एफ और घरोली वार्डों में चलाया जा रहा है। इसमें ड्रोन से ली गई तस्वीरें, GIS मैपिंग, LiDAR स्कैन और AI का उपयोग किया जा रहा है।