दिल्ली मेट्रो में 279 किलोमीटर लंबी नई लाइनें, आपका सफर होगा आसान

इस विस्तार योजना में उन इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है जहां अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर नहीं है। इसका लक्ष्य है कि यात्रा में लगने वाला समय कम हो और लोग आसानी से एक साधन से दूसरे साधन पर जा सकें।

दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में नई सड़कें, अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और व्यस्त चौराहों को सुधारने के काम भी शामिल हैं। इन सभी बदलावों के बाद शहर में घूमना लोगों के लिए काफी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा।