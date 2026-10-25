दिल्ली मेट्रो में 279 किलोमीटर लंबी नई लाइनें, आपका सफर होगा आसान
दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा करने वाली है। शहर में 279 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे इसका कुल नेटवर्क 695 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा।
इस बड़े बदलाव का मकसद है कि लोगों का सफर आसान और तेज हो सके। साथ ही, सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट जैसे बड़े स्टेशनों पर मेट्रो, बसों और लोकल ट्रेनों के बीच आवागमन और भी बेहतर हो पाएगा।
दिल्ली 2047 प्लान: आवागमन को आसान बनाना लक्ष्य
इस विस्तार योजना में उन इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है जहां अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर नहीं है। इसका लक्ष्य है कि यात्रा में लगने वाला समय कम हो और लोग आसानी से एक साधन से दूसरे साधन पर जा सकें।
दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में नई सड़कें, अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और व्यस्त चौराहों को सुधारने के काम भी शामिल हैं। इन सभी बदलावों के बाद शहर में घूमना लोगों के लिए काफी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा।