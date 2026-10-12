जंतर-मंतर बंद करने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

इसी के साथ, कोर्ट 10 और 11 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा। कुछ लोग इस मामले पर तत्काल सुनवाई चाहते थे, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले को देख रहा है और उसने सरकार से इस पर और जानकारी मांगी है।

अब ये दोनों मामले 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तय किए गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के अधिकारों को लेकर किस तरह से निपटा जाता है।