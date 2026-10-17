आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने GNCTD सचिव को किया तलब

2021 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद सोनकर की कम की गई सजा खत्म कर दी गई थी। सोनकर ने तब यह दलील दी थी कि उन्हें अपनी बात रखने का सही मौका नहीं मिला। पिछले साल हाई कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, सोनकर को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसी वजह से अब अदालत सोनकर की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है और गृह (GNCTD) सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।