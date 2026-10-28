दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब महिलाओं पर लग सकेगें सामूहिक दुष्कर्म के आरोप

यह फैसला एक नाबालिग लड़की से जुड़े मामले में आया है, जिसमें उसकी मां भी आरोपी थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि सिर्फ पुरुषों पर ही यह आरोप लग सकता है, लेकिन कोर्ट ने बताया कि 2013 में हुए बदलावों के बाद सामूहिक दुष्कर्म को एक अलग अपराध माना गया है और यह किसी भी लिंग पर लागू होता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस व्याख्या से योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) जैसे कानूनों के तहत पीड़ितों को और भी सुरक्षा मिल सकेगी। इससे सामूहिक अपराधों में जिम्मेदारी तय करना ज्यादा स्पष्ट और सबको शामिल करने वाला हो जाएगा।