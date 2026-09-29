FSSAI ने रेड बुल को 'एनर्जी ड्रिंक' कहने से रोका, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को कठघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने FSSAI से पूछा है कि उसने रेड बुल को अपने पेय पदार्थों को 'एनर्जी ड्रिंक' कहने से रोकने का आदेश क्यों दिया और क्या इस कंपनी को पहले कोई उचित चेतावनी दी गई थी।

जस्टिस अमित महाजन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कंपनी को कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी, तो यह आदेश मान्य नहीं हो सकता। अब FSSAI को इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 29 सितंबर तक का समय मिला है।