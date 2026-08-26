प्रधानमंत्री आवास के पास की झुग्गियों पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश, 6 हफ्ते में हटने का फरमान

इन झुग्गी बस्तियों को सुरक्षा कारणों से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये एक संरक्षित वायुसेना क्षेत्र के पास हैं। जरूरत पड़ने पर 6 हफ्ते बाद पुलिस इस प्रक्रिया में सहयोग करेगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में बनी एक निगरानी समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि नए स्थान पर हर किसी को स्कूल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, बस पास और दवाखाने जैसी जरूरी सुविधाएं मिलें। अदालत ने अधिकारियों को यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस बदलाव के दौरान यहां के निवासियों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाए।