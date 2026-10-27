दिल्ली हाई कोर्ट का सुभाष गर्ग को आदेश, निशिकांत दुबे पर पॉडकास्ट में की गई टिप्पणियों को करें ब्लॉक

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को निर्देश दिया है कि वे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बारे में एक पॉडकास्ट में की गई अपनी कुछ तीखी टिप्पणियों को म्यूट करें या ब्लॉक कर दें। यह आदेश तब आया है जब दुबे ने गर्ग और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इन टिप्पणियों को आगे नहीं फैलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन दोनों से जल्द ही जवाब दाखिल करने को कहा है।