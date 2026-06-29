दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: IAF की महिला SSC अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर रोक देश Jun 29, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अधिकारियों को सेवा से निकालने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इन अधिकारियों ने स्थायी कमीशन न मिलने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें अचानक नौकरी से हटाना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया है। फिलहाल, जब तक अदालत इस मामले को गहराई से देखेगी, ये अधिकारी अपनी सेवा में बनी रहेंगी।