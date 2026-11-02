दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना BS-VI वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से साफ मना कर दिया है, जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं और BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते। इस नियम का मकसद सर्दियों के प्रदूषण को कम करना है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी ,2027 तक लागू रहेगा। अगर आप पड़ोसी राज्यों से गाड़ी लेकर आ रहे हैं और आपकी कार BS-VI मानकों के हिसाब से नहीं है, तो आपको कम से कम 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा।