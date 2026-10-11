CJP नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों पर दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

CJP नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों पर दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को नोटिस भेजे। कोर्ट ने यह निर्देश उन आरोपों के बाद दिया है, जिनमें कहा गया है कि एक महिला की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उन्हें आपत्तिजनक रूप में ऑनलाइन फैलाया गया था।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा जवाब
कोर्ट के इस कदम का सीधा मतलब है कि अब CJP के नेताओं को इन गंभीर आरोपों पर अपनी आधिकारिक सफाई देनी होगी। हालांकि, CJP नेताओं का दावा है कि उन्होंने तस्वीरों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है और वह मामले की जांच के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब CJP नेताओं के आधिकारिक जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।