CJP नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों पर दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

कोर्ट के इस कदम का सीधा मतलब है कि अब CJP के नेताओं को इन गंभीर आरोपों पर अपनी आधिकारिक सफाई देनी होगी। हालांकि, CJP नेताओं का दावा है कि उन्होंने तस्वीरों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है और वह मामले की जांच के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब CJP नेताओं के आधिकारिक जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।