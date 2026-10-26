दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, वैध वीजा वाले यात्रियों से भी हो सकती है पूछताछ

दरअसल, उस यात्री का पहले का एक वीजा रद्द हो चुका था और जर्मन दूतावास की तरफ से जारी किया गया एक अलर्ट अभी भी लागू था। यही वजह थी कि अधिकारी ज्यादा सतर्कता बरत रहे थे।

कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की जांच से यात्रियों को कुछ परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन इससे किसी की यात्रा रुकती नहीं है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन्हें बार-बार जांच का सामना करना पड़ा था। अदालत ने कहा कि यह अतिरिक्त जांच मनमानी (आर्बिट्ररी) नहीं थी और याचिकाकर्ता को विदेश जाने से रोका भी नहीं गया था।