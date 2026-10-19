दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 31 हफ्ते का गर्भपात करने का अधिकार

यह मामला कानूनी तौर पर तय की गई गर्भपात की सामान्य सीमाओं (जो आमतौर पर 20 या 24 हफ्ते तक होती है) से कहीं अलग था। कोर्ट ने सरकार को इस चिकित्सा प्रक्रिया का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को DNA जांच के लिए भ्रूण के ऊतकों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया, ताकि आपराधिक मामले में मदद मिल सके। यदि जीवित बच्चा पैदा होता है, तो उसे हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।