दिल्ली में शराबबंदी का ऐलान: इन 3 त्योहारों पर नहीं मिलेगी शराब

इन तारीखों पर सभी लाइसेंसशुदा प्रतिष्ठान, जैसे थोक दुकानें, शराब के ठेके, बार, रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे। इन जगहों को बंदी से जुड़ी स्पष्ट सूचनाएं भी लगानी होंगी। इन 'ड्राई डे' के दौरान होने वाले कारोबार के नुकसान की कोई भरपाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन होटलों के पास खास लाइसेंस (L-15/L-15F) हैं, वे अपने मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। अन्य सभी को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।