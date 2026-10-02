दिल्ली में शराबबंदी का ऐलान: इन 3 त्योहारों पर नहीं मिलेगी शराब
दिल्ली ने शराब बंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राजधानी में 3 बड़े त्योहारों पर अधिकतर लाइसेंसशुदा जगहों पर शराब की बिक्री बंद रहेगी। ये खास दिन गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दिवाली (8 नवंबर) और गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) होंगे। यह फैसला आबकारी विभाग की 24 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना के बाद आया है, इसलिए अगर आप शराब का स्टॉक करने की सोच रहे थे, तो यह बात जान लें।
दिल्ली के लाइसेंस वाले आउटलेट्स का बंद रहना अनिवार्य
इन तारीखों पर सभी लाइसेंसशुदा प्रतिष्ठान, जैसे थोक दुकानें, शराब के ठेके, बार, रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे। इन जगहों को बंदी से जुड़ी स्पष्ट सूचनाएं भी लगानी होंगी। इन 'ड्राई डे' के दौरान होने वाले कारोबार के नुकसान की कोई भरपाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन होटलों के पास खास लाइसेंस (L-15/L-15F) हैं, वे अपने मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। अन्य सभी को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।