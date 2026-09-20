स्मॉग पर दिल्ली सरकार की योजना: 31 अक्टूबर डेडलाइन, प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं

भीड़भाड़ और धूल भरे इलाकों में हवा की गुणवत्ता, खासकर PM10 और PM2.5 के स्तर पर अब और कड़ी नजर रखी जाएगी। पटपड़गंज के औद्योगिक इलाके में, जहां भी सड़क या उससे जुड़े काम चल रहे हैं, वहां धूल कम करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना अब अनिवार्य होगा।

साथ ही, आनंद विहार बस टर्मिनल पर बसों और भारी गाड़ियों की बिना इजाजत पार्किंग को लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हर जिले को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले डेटा की मदद से प्रदूषण के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की पहचान करनी होगी और उनके लिए खास उपाय खोजने होंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वे 15 दिनों के भीतर खुद प्रगति की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम सही तरीके से हो रहा है।