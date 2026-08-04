दिल्ली सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, मिलेगी JEE-NEET की मुफ्त आवासीय कोचिंग

इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों को 'जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट' (JSDT) देना होगा और इसे उत्तीर्ण करना होगा। यह परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। चयनित होने पर छात्र एक साल के लिए पुणे के पास स्थित 'दक्षिणा वैली कैंपस' में रहेंगे। उनके रहने, खाने और कोचिंग का पूरा खर्च सरकार और फाउंडेशन मिलकर बिल्कुल मुफ्त उठाएंगे। स्कूलों द्वारा इसकी पूरी जानकारी और आवेदन की तारीखें जल्द ही साझा की जाएंगी, इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।