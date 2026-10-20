दिल्ली की मशहूर मिठाइयों में मिली चौंकाने वाली गंदगी, त्योहारों से पहले बड़ी कार्रवाई

ग्रोवर स्वीट कॉर्नर और मीठी फूड्स जैसी कुछ और दुकानों पर भी खिड़कियों में जाली नहीं मिली। इसके अलावा, खुली डस्टबिन, कोल्ड स्टोरेज में गलत लेबलिंग वाले खाने के सामान और चिमनियों पर जाले लगे हुए थे। ये कुछ ऐसी कमियां थीं जो आम तौर पर जांच में सामने आईं। दिल्ली सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा, "हमारी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है कि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ खाना मिले। त्योहारों के दौरान किसी की सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा। जनता के हित और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूकता, जिम्मेदारी और तय मानकों का पालन बहुत जरूरी है।"