दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, अब तक सामने आए 2,300 से अधिक नए मामले

कुछ स्कूलों ने जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हें। वे अभिभावकों से भी कह रहे हें कि बीमार बच्चों को स्कूल न भेजें, बल्कि घर पर ही रखें। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूल और स्थानीय निकाय भी बुखार और खांसी जैसे लक्षणों के बारे में जागरूकता फैला रहे हें। वे इसके लिए प्रार्थना सभाओं और ऑनलाइन माध्यमों से जानकारी दे रहे हें।