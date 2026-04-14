दिल्ली-देहरादून अब 2.5 घंटे में, इस साल 670 रुपये टोल के साथ खुलेगा रफ्तार का नया रास्ता देश Apr 14, 2026

यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे साल 2026 में खुलने वाला है। इसके शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर जो अभी 6 घंटे से अधिक लगता है, वो घटकर सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश से होते हुए सहारनपुर तक जाएगा और फिर देहरादून पहुंचेगा। इससे रोजमर्रा का आना-जाना और वीकेंड पर घूमने जाना, दोनों ही बेहद सुविधाजनक हो जाएंगे।