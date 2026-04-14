दिल्ली-देहरादून अब 2.5 घंटे में, इस साल 670 रुपये टोल के साथ खुलेगा रफ्तार का नया रास्ता
यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे साल 2026 में खुलने वाला है। इसके शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर जो अभी 6 घंटे से अधिक लगता है, वो घटकर सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश से होते हुए सहारनपुर तक जाएगा और फिर देहरादून पहुंचेगा। इससे रोजमर्रा का आना-जाना और वीकेंड पर घूमने जाना, दोनों ही बेहद सुविधाजनक हो जाएंगे।
प्रस्तावित 670 रुपये टोल और एक्सप्रेसवे पर ऊंचा वन्यजीव कॉरिडोर
यह नया मार्ग सिर्फ रफ्तार के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसमें जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए एक ऊंचा वन्यजीव कॉरिडोर होगा, साथ ही पूरे रास्ते में पेड़ भी लगाए जाएंगे। एक तरफ का प्रस्तावित टोल लगभग ₹670 होगा (हालांकि, इसकी अंतिम कीमत तय होना अभी बाकी है)। कुल मिलाकर, उत्तर दिशा की ओर जाने वालों को यह एक बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का अनुभव देगा।