बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत पर फिर उठे सवाल, दिल्ली की कोर्ट में पहलवानों की चुनौती
देश
दिल्ली की एक अदालत 4 महिला पहलवानों की उस अपील पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के एक मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी गई है।
इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। दरअसल, अगस्त में आए पिछले फैसले में बृजभूषण सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया था।
रेबेका जॉन ने किया पहलवानों के सबूतों को चुनौती देने का समर्थन
वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के समर्थन से, पहलवानों का कहना है कि पहले का फैसला पुरानी सोच पर आधारित था। इस फैसले में इस बात पर गौर नहीं किया गया कि पीड़ित महिलाएं अपनी नौकरी बचाने के लिए कार्यस्थल पर चुप क्यों रह सकती हैं। वे सबूतों के साथ हुए बर्ताव की फिर से जांच करवाना चाहती हैं।
पहलवानों का यह भी कहना है कि उनके दावों को 'राजनीति से प्रेरित' बताकर खारिज करना न तो सही था और न ही कानूनी रूप से मजबूत।