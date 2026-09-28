बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत पर फिर उठे सवाल, दिल्ली की कोर्ट में पहलवानों की चुनौती

वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के समर्थन से, पहलवानों का कहना है कि पहले का फैसला पुरानी सोच पर आधारित था। इस फैसले में इस बात पर गौर नहीं किया गया कि पीड़ित महिलाएं अपनी नौकरी बचाने के लिए कार्यस्थल पर चुप क्यों रह सकती हैं। वे सबूतों के साथ हुए बर्ताव की फिर से जांच करवाना चाहती हैं।

पहलवानों का यह भी कहना है कि उनके दावों को 'राजनीति से प्रेरित' बताकर खारिज करना न तो सही था और न ही कानूनी रूप से मजबूत।