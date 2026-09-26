दिल्ली कोर्ट का गुरुग्राम पुलिस पर फूटा गुस्सा: युवराज मनचंदा केस में 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गंभीर लापरवाही

जज ने बताया कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही थीं। एक रिपोर्ट में गोली लगने के घावों का जिक्र था, जबकि दूसरी में डूबने से मौत की बात कही गई थी। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि जांच के दौरान किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जानकारी नहीं दी गई थी और न ही संबंधित जानकारी ठीक से अपलोड की गई थी। इस बीच पुलिस ने बताया कि मनचंदा की कथित तौर पर हत्या उसकी पूर्व सहकर्मी अनन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा ने की थी। आरोप है कि पूछताछ के दौरान इन दोनों ने हत्या और शव को ठिकाने लगाने से जुड़ी जानकारी का खुलासा किया।