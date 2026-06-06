दिल्ली की कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- बेरोजगार पिता भी परिवार नहीं छोड़ सकता

पति ने 2015 से बेटे को नहीं दी कोई आर्थिक मदद

कोर्ट ने कहा कि पति की अपने बच्चे की आर्थिक मदद करने की कानूनी जिम्मेदारी बनती है, फिर चाहे उसकी नौकरी की स्थिति कैसी भी हो। हालांकि, पहले पत्नी द्वारा लगाए गए शारीरिक हमले और क्रूरता के आरोपों को सबूतों की कमी के चलते खारिज कर दिया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने यह भी देखा कि पति ने साल 2015 से बेटे को कोई मदद नहीं दी है। अदालत ने पति के इस तर्क को सिरे से नकार दिया कि वह बेरोजगार है या उसकी पत्नी पढ़ी-लिखी है, इसलिए उसे मदद नहीं करनी चाहिए।