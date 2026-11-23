दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि के एक मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह मामला 2018 में ध्रुव राठी के एक वीडियो से जुड़ा है। उस वीडियो में राठी ने भाजपा IT सेल के सदस्यों पर विकास संस्कृतायन को रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद ही विकास संस्कृतायन ने शिकायत दर्ज कराई थी।