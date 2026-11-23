अरविंद केजरीवाल की माफी भी नहीं आई काम? ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी
लेखन भारत शर्मा
दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि के एक मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह मामला 2018 में ध्रुव राठी के एक वीडियो से जुड़ा है। उस वीडियो में राठी ने भाजपा IT सेल के सदस्यों पर विकास संस्कृतायन को रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद ही विकास संस्कृतायन ने शिकायत दर्ज कराई थी।
केजरीवाल ने वीडियो शेयर करने को माना गलती
इस मामले ने तब और ज्यादा ध्यान खींचा जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को ऑनलाइन साझा किया। हालांकि, बाद में केजरीवाल ने खुद माना कि वीडियो साझा करना उनकी गलती थी। इन सब के बावजूद वीडियो के मूल निर्माता होने के नाते ध्रुव राठी कानूनी कार्यवाही के केंद्र में बने रहे।