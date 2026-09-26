बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, पहलवानों ने कोर्ट के फैसले को दी चुनौती; सुनवाई टली

4 महिला पहलवानों ने यह अपील दायर की है। उनका आरोप है कि कोर्ट ने सबूतों की निष्पक्ष जांच नहीं की और पीड़ितों के बर्ताव को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच पर भरोसा किया।

उनकी शिकायतों के बाद बृजभूषण शरण सिंह के WFI अध्यक्ष रहते हुए उनके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस जांच भी शुरू हुई थी। अब अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है, ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है।