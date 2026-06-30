बिहार: कोर्ट ने खान सर को दी राहत, 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

न्यायाधीश ने सुरक्षा गार्ड्स के बंदूक लाइसेंस का विवरण मांगा

3 जुलाई को कोर्ट ने खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी, जो इस समय जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने उनके बंदूक लाइसेंस का पूरा विवरण मांगा है। दूसरी तरफ संस्थान के बाहर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार एक अन्य व्यक्ति को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने आदेश दिया है कि खान सर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अगली सुनवाई तक नहीं की जाएगी।