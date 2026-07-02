हनीमून रद्द, पासपोर्ट गुम; अब मेकमाईट्रिप और ब्लू डार्ट देंगे 1.25 लाख रुपये हर्जाना

मेकमाईट्रिप को 50,757 रुपये और ब्लू डार्ट को 50,000 रुपये देने का आदेश

अदालत ने मेकमाईट्रिप की नॉन-रिफंडेबल होटल पॉलिसी को मनमाना बताया। लिहाजा, अदालत ने मेकमाईट्रिप को 50,757 रुपये होटल शुल्क के तौर पर, 50,000 रुपये मानसिक तनाव के हर्जाने के तौर पर और 10,000 रुपये कानूनी खर्चों के लिए देने का आदेश दिया।

वहीं, ब्लू डार्ट को पासपोर्ट गुम होने की वजह से कुल 50,000 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। यह मामला उन सभी यात्रियों के लिए एक बड़ी जीत है जो अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह कंपनियों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपने काम में पारदर्शिता बरतनी चाहिए।