हनीमून रद्द, पासपोर्ट गुम; अब मेकमाईट्रिप और ब्लू डार्ट देंगे 1.25 लाख रुपये हर्जाना
उत्तराखंड के एक दंपत्ति को 1.25 लाख रुपये का हर्जाना मिलने जा रहा है। दरअसल, उनकी सिंगापुर की हनीमून यात्रा रद्द हो गई थी, क्योंकि कूरियर वापसी के दौरान उनके पासपोर्ट ब्लू डार्ट के पार्सल में कहीं गुम हो गए थे। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में मेकमाईट्रिप और ब्लू डार्ट, दोनों को खराब सेवा और अनुचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अदालत का यह फैसला उन सभी यात्रियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं।
मेकमाईट्रिप को 50,757 रुपये और ब्लू डार्ट को 50,000 रुपये देने का आदेश
अदालत ने मेकमाईट्रिप की नॉन-रिफंडेबल होटल पॉलिसी को मनमाना बताया। लिहाजा, अदालत ने मेकमाईट्रिप को 50,757 रुपये होटल शुल्क के तौर पर, 50,000 रुपये मानसिक तनाव के हर्जाने के तौर पर और 10,000 रुपये कानूनी खर्चों के लिए देने का आदेश दिया।
वहीं, ब्लू डार्ट को पासपोर्ट गुम होने की वजह से कुल 50,000 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। यह मामला उन सभी यात्रियों के लिए एक बड़ी जीत है जो अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह कंपनियों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपने काम में पारदर्शिता बरतनी चाहिए।