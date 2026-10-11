दिल्ली हवाई अड्डे पर दिपके की गिरफ्तारी, फिर रिहाई; अब 2 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का 'बड़ा ऐलान'
अपने नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एहतियातन गिरफ्तारी के बाद हिरासत से रिहा किए जाने के तुरंत बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
पार्टी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, नेताओं को शांति बनाए रखने का वादा करने के बाद ही छोड़ा गया है।
नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार
पुलिस ने इन तीनों नेताओं को 10 अक्टूबर को तब हिरासत में लिया था, जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। ये सभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
उनकी गिरफ्तारी की खबर ऑनलाइन देखते ही देखते फैल गई थी। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं सहित करीब 1000 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हो रहा यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था।