दिल्ली पर भारी पड़ा CJP का विरोध प्रदर्शन, 91 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

प्रदर्शन के दौरान, कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे कई प्रमुख इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इससे वहां के बाजारों और स्थानीय कारोबार पर गहरा असर पड़ा। सिर्फ शराब की दुकानें बंद होने से ही शहर को करीब 58.5 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। कई ट्रेनें रद्द होने से रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने बताया कि हर दुकान को प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपये तक का नुकसान हुआ। खासकर उन दुकानदारों को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई, जो खराब होने वाला सामान बेचते हैं।