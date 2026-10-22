SIR के खिलाफ CJP का चेन्नई में प्रदर्शन, TVK की अजीब दुविधा

SIR की वजह से पूरे देश में विवाद गरमाया हुआ है। इसने मतदाता सूचियों से 13.39 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए हैं, जिनमें से अकेले तमिलनाडु में 73.4 लाख मतदाता हैं।

सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK), जो INDIA गठबंधन का हिस्सा है, वह भी SIR का विरोध करती है। हालांकि, पार्टी एक अजीब मुश्किल में फंसी हुई है: अगर वह विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती करती है, तो ऐसा लग सकता है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों की मदद कर रही है। इससे पहले भी CJP के प्रदर्शनों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसलिए सब देख रहे हैं कि TVK इस मामले को कैसे संभालती है।