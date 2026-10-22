SIR के खिलाफ CJP का चेन्नई में प्रदर्शन, TVK की अजीब दुविधा
कॉकराच जनता पार्टी (CJP) गुरुवार को चेन्नई में 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन करने वाली है। उनका यह प्रदर्शन SIR के खिलाफ है, जिसकी वजह से लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और यह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, फिर भी CJP के सदस्य शाम 4 बजे राजारत्नम स्टेडियम के पास इकट्ठा होंगे। उनकी मांग है कि SIR को तुरंत खत्म किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपना पद छोड़ दें।
TVK भी SIR के खिलाफ, लेकिन सतर्क
SIR की वजह से पूरे देश में विवाद गरमाया हुआ है। इसने मतदाता सूचियों से 13.39 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए हैं, जिनमें से अकेले तमिलनाडु में 73.4 लाख मतदाता हैं।
सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK), जो INDIA गठबंधन का हिस्सा है, वह भी SIR का विरोध करती है। हालांकि, पार्टी एक अजीब मुश्किल में फंसी हुई है: अगर वह विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती करती है, तो ऐसा लग सकता है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों की मदद कर रही है। इससे पहले भी CJP के प्रदर्शनों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसलिए सब देख रहे हैं कि TVK इस मामले को कैसे संभालती है।