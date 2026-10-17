दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का तिरंगा मार्च फीका रहा, लोग छोटे-छोटे समूह में बिखरे
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कॉकक्रोच जनता पार्टी का दिल्ली में होने वाला तिरंगा मार्च उनकी योजना के मुताबिक नहीं हो सका। मार्च शुरू होने से ठीक पहले अभिजीत दिपके जैसे प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं, आशुतोष रांका और सौरव दास तो पहले से ही गिरफ्तार थे।
सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती देने के मकसद से बुलाए गए इस प्रदर्शन में, नेताओं की गैर-मौजूदगी के कारण जल्द ही जोश ठंडा पड़ गया।
कनॉट प्लेस पर छोटे-छोटे, बिखरे हुए समूह
छात्र, कार्यकर्ता और आम लोग कनॉट प्लेस तो पहुंचे, लेकिन कोई अगुआई करने वाला या स्पष्ट योजना न होने के कारण लोग छोटे-छोटे समूह बनाकर खड़े रह गए। नारे बिखरे हुए थे और लोगों में ऊर्जा भी कम थी।
यह देखकर कॉकक्रोच जनता पार्टी के पुराने प्रदर्शनों की याद आ गई, जहां तालमेल की कमी के कारण हमेशा असर कम और भ्रम ज्यादा फैला था।