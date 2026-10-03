IAF प्रमुख ने चीन-पाकिस्तान को चेताया, बताया AMCA क्यों है भारत का गेमचेंजर

फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 29 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हैं, जो उसकी तय संख्या 42 से काफी कम हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 36 से 40 नए विमान शामिल करने की जरूरत है। अगर AMCA प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो सिंह ने संकेत दिया कि भारत रूस के साथ मिलकर उनके Su-57 लड़ाकू विमानों पर काम करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 में उड़ान भरने की उम्मीद है। यह भारत को उच्च-तकनीकी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।