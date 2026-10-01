तमिलनाडु: महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए अब हर सरकारी बस में मुफ्त यात्रा

अब मुफ्त यात्रा की सुविधा सिर्फ शहरी बसों तक ही नहीं रहेगी। इस योजना में अब कस्बों और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड-स्टॉप (कम ठहराव वाली) और डीलक्स बसें भी शामिल हो गई हैं।

चूंकि इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है और न ही यात्राओं की संख्या पर कोई पाबंदी है, इसलिए अनुमान है कि हर दिन करीब 84 लाख महिलाएं इस योजना का फायदा उठा पाएंगी। साथ ही, पूरे राज्य में रोज 16 लाख से जयदा एकतरफा यात्राएं होंगी।