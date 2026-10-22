चारधाम यात्रा समापन के करीब, रिकॉर्ड 60 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे
चार धाम यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस बार 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड के इन मशहूर हिमालयी मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
अप्रैल से ही बद्रीनाथ में सबसे ज़्यादा भीड़ देखी गई, जहां 20,69,866 लोग दर्शन करने आए। केदारनाथ में भी 17,75,059 श्रद्धालु पहुँचे, जो बद्रीनाथ से बहुत पीछे नहीं था। अब यह यात्रा 16 नवंबर को समाप्त होगी, जब बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएँगे।
मुखबा और खरसाली में विराजेंगे चार धाम के देवता
मुख्य यात्रा खत्म होने के बाद भी, सर्दियों के लिए चार धाम दर्शन की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। इस दौरान देवी-देवता अपने शीतकालीन निवासों पर विराजमान होंगे। गंगा के देवता मुखबा में और यमुना के देवता खरसाली में अपना शीतकालीन डेरा जमाएँगे। ऐसे में भक्त इन जगहों पर भी पहुँचकर उनके दर्शन कर सकेंगे।
पिछले साल भी सर्दियों की इस यात्रा में भारी भीड़ देखी गई थी, खासकर त्रिजुगी नारायण मंदिर में। यह दिखाता है कि श्रद्धालु पूरे साल इस पवित्र यात्रा से जुड़े रहना कितना पसंद करते हैं।