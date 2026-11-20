यह अच्छी खबर ऐसे समय आई है, जब हाल ही में दिल्ली-NCR में हवा की हालत बेहद खराब थी। 17 नवंबर को GRAP स्टेज-3 के प्रतिबंध खत्म होने के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया था। AQI लगभग 500 तक पहुंच गया था और PM10 का स्तर भी सुरक्षित सीमा से बहुत ज्यादा था।

हवा शांत होने और स्थानीय उत्सर्जन के कारण जहरीली हवा शहर में ही फंसी हुई थी, लेकिन अब चलने वाली ये हवाएं आखिरकार शहर के लोगों को इस घुटन भरे माहौल से थोड़ी राहत दिला पाएंगी।