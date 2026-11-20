प्रदूषण से घुटी दिल्ली-NCR के लिए राहत की सांस, बदलने जा रहा हवा का रुख
धुंध और प्रदूषण से परेशान दिल्ली-NCR के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले कुछ दिनों में यहां की हवा में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि हवाओं का पैटर्न बदलने वाला है।
अनुमान है कि वीकेंड पर पूर्वी हवाएं चलेंगी, वहीं अगले हफ्ते और तेज उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। ये तेज हवाएं प्रदूषण के कणों को अपने साथ बहा ले जाएंगी, जिससे नवंबर के बाकी दिनों में हवा साफ हो सकेगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली-NCR में AQI 500 के करीब पहुंचा
यह अच्छी खबर ऐसे समय आई है, जब हाल ही में दिल्ली-NCR में हवा की हालत बेहद खराब थी। 17 नवंबर को GRAP स्टेज-3 के प्रतिबंध खत्म होने के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया था। AQI लगभग 500 तक पहुंच गया था और PM10 का स्तर भी सुरक्षित सीमा से बहुत ज्यादा था।
हवा शांत होने और स्थानीय उत्सर्जन के कारण जहरीली हवा शहर में ही फंसी हुई थी, लेकिन अब चलने वाली ये हवाएं आखिरकार शहर के लोगों को इस घुटन भरे माहौल से थोड़ी राहत दिला पाएंगी।