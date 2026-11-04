केरलम के बार लाइसेंस पर केंद्र का आरोप- बिना जांच बांटे गए लाइसेंस; आबकारी मंत्री ने दिए जाxच के आदेश

केंद्र सरकार ने केरलम पर आरोप लगाया है कि उसने बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए ही बार लाइसेंस दे दिए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, कुछ होटलों को तो सिर्फ 'स्टार' स्टेटस के लिए आवेदन करने भर से ही लाइसेंस मिल गए।

कई होटल मालिकों ने बार-बार होने वाले निरीक्षणों को टाल दिया, जो नियमों का पालन ठीक से न होने पर सवाल खड़े करता है।