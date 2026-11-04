केरलम के बार लाइसेंस पर केंद्र का आरोप- बिना जांच बांटे गए लाइसेंस; आबकारी मंत्री ने दिए जाxच के आदेश
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केंद्र सरकार ने केरलम पर आरोप लगाया है कि उसने बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए ही बार लाइसेंस दे दिए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, कुछ होटलों को तो सिर्फ 'स्टार' स्टेटस के लिए आवेदन करने भर से ही लाइसेंस मिल गए।
कई होटल मालिकों ने बार-बार होने वाले निरीक्षणों को टाल दिया, जो नियमों का पालन ठीक से न होने पर सवाल खड़े करता है।
केरलम के आबकारी मंत्री ने जांच की घोषणा की
न्यायालय में ये दावे सामने आने के बाद, केरलम के आबकारी मंत्री ML लीजू ने एक व्यापक जांच की घोषणा कर दी। अधिकारियों को अब यह बताना होगा कि क्या होटलों ने लाइसेंस हासिल करने से पहले सभी जरूरी शर्तें पूरी की थीं। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।