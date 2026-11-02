CRPF ने रचा इतिहास, 45 साल बाद बिना शहादत के गुजरा साल
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1979 के बाद पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 30 अक्टूबर तक लगातार 12 महीने बिना किसी ऑपरेशनल शहादत के पूरे किए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बताती है कि इन सालों में CRPF की योजना बनाने और जवानों को प्रशिक्षित करने के तरीकों में कितना सुधार हुआ है।
CRPF प्रमुख ने साजो-सामान को दिया श्रेय
CRPF प्रमुख जीपी सिंह ने इस कामयाबी का श्रेय बेहतर साजो-सामान और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की बेहतर व्यवस्था को दिया है। उनका मानना है कि इन्हीं बदलावों से बल के जवान सुरक्षित रह पाए हैं। सरकार की बड़ी और कड़ी कार्रवाई के बाद देश में माओवादी खतरा अब काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में CRPF अब मणिपुर में बढ़ती हिंसा से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बात दिखाती है कि बल नई चुनौतियों के अनुसार खुद को कितनी तेज़ी से ढाल लेता है।