CRPF ने रचा इतिहास, 45 साल बाद बिना शहादत के गुजरा साल

CRPF प्रमुख जीपी सिंह ने इस कामयाबी का श्रेय बेहतर साजो-सामान और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की बेहतर व्यवस्था को दिया है। उनका मानना है कि इन्हीं बदलावों से बल के जवान सुरक्षित रह पाए हैं। सरकार की बड़ी और कड़ी कार्रवाई के बाद देश में माओवादी खतरा अब काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में CRPF अब मणिपुर में बढ़ती हिंसा से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बात दिखाती है कि बल नई चुनौतियों के अनुसार खुद को कितनी तेज़ी से ढाल लेता है।