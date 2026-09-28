सूखे से त्रस्त महाराष्ट्र-कर्नाटक: केंद्र ने संभाली कमान, 1,250 करोड़ रुपये की राहत से लाखों को उम्मीद
केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक में टीमें भेज रही है। ये टीमें वहां सूखे की स्थिति का जायजा लेंगी। दरअसल, कम मानसूनी बारिश के चलते दोनों राज्यों ने अपने बड़े इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। एक केंद्रीय टीम 3 अक्टूबर को कर्नाटक का दौरा करेगी। वहीं, इसी तरह की एक और टीम महाराष्ट्र भी भेजी जाएगी।
कर्नाटक ने 1,250 करोड़ रुपये की राहत का ऐलान किया
महाराष्ट्र में सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसके चलते राज्य ने अपनी कुल 358 तहसीलों में से 265 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। वहीं, कर्नाटक ने भी 177 तालुकों को सूखा प्रभावित माना है और राज्य के करीब 50 लाख किसानों के लिए 1,250 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बेहतर फसल योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया, ताकि किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकें।