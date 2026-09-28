सूखे से त्रस्त महाराष्ट्र-कर्नाटक: केंद्र ने संभाली कमान, 1,250 करोड़ रुपये की राहत से लाखों को उम्मीद

महाराष्ट्र में सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसके चलते राज्य ने अपनी कुल 358 तहसीलों में से 265 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। वहीं, कर्नाटक ने भी 177 तालुकों को सूखा प्रभावित माना है और राज्य के करीब 50 लाख किसानों के लिए 1,250 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बेहतर फसल योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया, ताकि किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकें।