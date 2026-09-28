बिजली संकट पर केंद्र सरकार सख्त, बिजली बनाने वालों को दिया ये आदेश

केंद्र सरकार ने हाल ही में 112 कैप्टिव कोयला-आधारित बिजली घरों को अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का निर्देश दिया है। इनमें भारत एलुमिनियम और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियों के पावर प्लांट भी शामिल हैं।

ये सभी अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच इस निर्देश का पालन करेंगे। सरकार का मकसद देश में जारी बिजली संकट को कम करना और बिजली बाजार में ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराना है।