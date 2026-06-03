प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देशभर में 24,200 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देशभर में 24,200 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर
देश की सड़कों का बड़े स्तर पर कायाकल्प होने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश में कई हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 24,200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि मंजूर की है। इस कदम का मकसद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सफर को आसान बनाना और सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। ओडिशा में 160 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे बनेगा, जिससे ड्राइवरों का करीब ढाई घंटे का सफर कम हो जाएगा।
तेलंगाना का चौड़ीकरण, बिहार और मध्य प्रदेश में सुधार
तेलंगाना में निजामाबाद, जगित्याल और मंचेरियल जैसे इलाकों में मुख्य हाईवे चौड़े किए जाएंगे। इससे यात्रा का समय 90 मिनट तक घट जाएगा। बिहार के पूर्णिया में भी एक नया ग्रीनफील्ड बाईपास बनेगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में NH-347B पर सुधार के साथ-साथ खरगोन के पास एक नया बाईपास भी बनाया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मकसद लोगों की आवाजाही को और भी तेज और सुगम बनाना है।