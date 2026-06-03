प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देशभर में 24,200 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर देश Jun 03, 2026

देश की सड़कों का बड़े स्तर पर कायाकल्प होने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश में कई हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 24,200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि मंजूर की है। इस कदम का मकसद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सफर को आसान बनाना और सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करना है। ओडिशा में 160 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे बनेगा, जिससे ड्राइवरों का करीब ढाई घंटे का सफर कम हो जाएगा।