NEET विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की अपील

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि NEET पेपर लीक के बाद प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवा को यह आग्रह किया। उन्होंने अदालत से कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करे। यह कदम उन छात्रों के लिए उठाया गया है जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित हिंसा से जुड़े कानूनी पचड़े में फंस गए हैं।